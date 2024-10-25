نيويورك تايمز: إيران تستعد للرد "الإسرائيلي"

وطن: يعمل الجيش في طهران على وضع عدد من الخطط العسكرية، وذلك في الهجوم المتوقع من جيش الاحتلال على إيران، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الخميس.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين إيرانيين، لم تفصح عن هويتهم، بينهم اثنان من الحرس الثوري الإيراني أن مستوى قوة الرد يعتمد على ما ستقوم به "إسرائيل".

وفي حال ما إذا شنت قوات الاحتلال الجوية هجوما كبيرا على إيران، مثل استهداف منشآتها النفطية والنووية، سيكون رد الفعل قويا.

وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو، ستنظر إيران في إطلاق ما يصل إلى ألف صاروخ باليستي على "إسرائيل"، وتصعيد الهجمات في المنطقة، وتعطيل الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز.

ولكن إذا كانت هجمات "إسرائيل" محدودة في نطاقها، مثل استهداف بعض المخازن وبعض القواعد العسكرية، قد لا ترد إيران حتى، وفقا للتقرير. وقد أعلنت إيران علنا أنها لا ترغب في الحرب.