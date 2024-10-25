استشهد 3 صحفيين.. عدوان إسرائيلي على مقر اقامة الصحافيين جنوب لبنان

وطن: نفذ الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدواناً على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان. وعلى إثر هذا الاستهداف، استشهد وأصيب عدداً من الصحافيين والمصورين والفنيين.

كذلك، أعلن الدفاع المدني اللبناني، استشهاد 3 صحفيين، في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

ونعت قناة الميادين، الزميلين المصور غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا جراء العدوان.

وأكدت مصادر لبنانية على أنّ الاستهداف أصاب تجمعاً لبيوتٍ، سكن فيها عدد من مراسلي ومصوري وفنيي مختلف القنوات التلفزيونية المتواجدة في المنطقة.