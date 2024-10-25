المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً حيوياً في "إيلات"

وطن: أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهدافها هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة، من خلال الطائرات المسيرة. وبعد ذلك، جدّدت المقاومة استهدافها للمرة الثانية، فجر اليوم، هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة.

وكانت المقاومة في العراق، قد نفذت عمليتين ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، أمس الخميس، استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

وأعلنت المقاومة، في بيان، أن مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير. وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمة هدف حيوي في شمالي فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير .