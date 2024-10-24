"التربية" وجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن تبرمان اتفاقية تعاون نوعي

وطن: وقعت وزارة التربية والتعليم والعالي، اليوم، اتفاقية شراكة مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان لتشغيل تطبيق هاتفي بالتعاون مع منصة "WISE SCHOOL" لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لطلبة مدارس فلسطين.

وقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني د. أمجد برهم، ورئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية د. جعفر الفناطسة، بحضور وزير التربية والتعليم الأردني د. عزمي محافظة، ووكيل التربية والتعليم الفلسطيني د. نافع عساف، ومدير عام شركة جو أكاديمي المهندس علاء جرار، ومعتز دوابشة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وأوضحت الوزارة أن هذا التطبيق يستهدف طلبة الصفوف ( 1- 12) في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، الذي تضررت فيه البنية التحتية التعليمية بشكل كبير جراء العدوان المتواصل للاحتلال، ما تسبب في توقف العملية التعليمية منذ أكثر من عام.



وتستهدف الاتفاقية توفير تدخلات تعليمية للطلبة المنقطعين عن الدراسة منذ بدء العدوان مع اعتماد وزارة التربية الفلسطينية جهة مرجعية رسمية لتشغيل التطبيق وتفعيله.



وفي مراسم توقيع الاتفاقية قال الوزير برهم : "إن الاتفاقية تندرج في إطار الجهود المستمرة لدعم التعليم في فلسطين، خاصة في ظل ظروف معقدة يواجهها طلبة قطاع غزة، معتبرا أن ميزة التطبيق والمنصة هي تمكين أكثر من 600 ألف طالب/ة فلسطيني من مواصلة تعليمهم بشكل منتظم، حتى في ظل الانقطاع المتكرر للإنترنت، وهو ما يتقاطع والتزام الوزارة بضمان حصول كل طالب فلسطيني على حقه في التعليم، وتأمين استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات كلها".



من جانبه، قال الفناطسة: "فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى دعم التعليم في فلسطين. منوها بأن المنصة ستوفر للطلبة الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية في أي وقت، حتى في حال انقطاع الإنترنت،. مردفا " ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز صمود الطلبة الفلسطينيين وتقديم كل الدعم اللازم لاستمرار تعليمهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها." ومن الجدير بالذكر أن توقيت إطلاق المنصة والتطبيق يتزامن وإطلاق الوزارة سلسلة مدارس افتراضية لاستئناف طلبة غزة تعليمهم أملا في إنقاذ مسيرتهم التعليمية .