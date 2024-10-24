الاحتلال يقرّ بـ 5قتلى جدد و37 جريحاً بنيران حزب الله.. هذا ما حصل مقابل "زرعيت"

وطن: أقرّ جيش الاحتلال، مساء الخميس، بمقتل 5 ضباط وجنود الاحتلال، وإصابة 37 آخرين، بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما يتعلق بالقتلى الخمسة، أوضحت وسائل إعلام عبرية أنّهم سقطوا في حادثين منفصلين؛ الأول سقط فيه 4 قتلى ووقع مساء الأربعاء، والثاني وقع صباح الخميس، سقط فيه القتيل الخامس.

والحادث الأول، الذي وصفة إعلام عبري بـ"الخطير"، وقع في "إحدى مناطق حزب الله المعقدة" في القطاع الغربي من جنوبي لبنان، عند الحدود مقابل مستوطنة "زرعيت"، وأدى إلى مقتل 4 جنود من قوة تابعة للواء "كرملي"، وهو لواء مشاة احتياطي في "جيش" الاحتلال.

وإلى جانب هؤلاء القتلى، أصابت نيران المقاومة الإسلامية في لبنان 6 جنود آخرين من القوة نفسها.

أما التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام عبرية فأفادت بأنّ عناصر من حزب الله نفّذوا كميناً ضدّ القوة، بحيث كانوا موجودين في نفق، ثم خرجوا وباغتوا الجنود، مطلقين القنابل عليهم.

واستدعى ذلك إجراء عمليات الإجلاء، التي كانت صعبةً ومعقدةً جداً تحت النيران، وفي منطقة توجد فيها غابات، ما أدى إلى إصابة الجنود الـ6 بجروح خطرة في أثناء إجلائهم.

فيما يخص المصابين الـ37، فقد نقلت المروحيات العسكرية التابعة للاحتلال 30 منهم إلى مستشفى "زيف" في صفد المحتلة، و7 آخرين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة.

ومن بين المصابين بنيران حزب الله ضابطان إصابتهما خطيرة؛ الأول من الكتيبة 75 في اللواء السابع، أُصيب بنيران مضادة للدبابات، والثاني في الاحتياط من اللواء 226، أُصيب من جراء سقوط صاروخ في المالكية عند الحدود صباحاً.

وأُصيب جندي من الاحتياط من اللواء 55 بجروح خطيرة أيضاً، وذلك خلال المواجهات المباشرة مع حزب الله في جنوبي لبنان.

يُذكر أنّ غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت، مساء الأربعاء، ملخصاً ميدانياً للمواجهات البرية عند الحدود، ولما تحققه القوتان الصاروخية والجوية ووحدة الدفاع الجوي.

وبحسب ما أعلنت، فقد زادت خسائر الاحتلال على 70 قتيلاً و600 جريح من الضباط والجنود، يُضاف إليها تدمير 28 دبابة "ميركافا"، و4 جرافات عسكرية، وآلية مدرّعة، وناقلة جند، خلال المواجهات عند قرى الحافة الأمامية، في حصيلة لا تشمل الخسائر في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية في شمالي فلسطين المحتلة وعمقها.

وفي غضون ذلك، وبينما كبّدت المقاومة "جيش" الاحتلال خسائر فادحةً، في عدّته وعديده على امتداد محاور المواجهة، فإنّه لم يتمكّن من احتلال أي قرية من قرى الحافة الأمامية، أو إحكام سيطرته على أي منها، بصورة كاملة.