الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف مربع سكني في جباليا

وطن: استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 20 يوما.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة 150 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، في قصف طائرات الاحتلال عشرة منازل على الأقل في منطقة الهوجا وسط مخيم جباليا، مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى، إلا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها في شمال القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن المنازل التي تعرضت للقصف تعود لعائلات: النجار، أبو العوف، وسلمان، وحجازي، وأبو القمصان، وعقل أبو راشد، وأبو الطرابيش، وزقول، وشعلان.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.