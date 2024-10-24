"التعليم العالي" تنظم لقاءً توعوياً لمُوظفيها حول الأمان الرقمي

وطن: نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال وحدتي العلاقات العامة والدولية والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، اليوم لقاء توعوياً بالتعاون مع شرطة محافظة رام الله والبيرة، حول الأمان الرقمي، والاستخدام الآمن للإنترنت، وتحصين شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المحاور المهمة.

وتناول اللقاء، الذي حاضَر فيه المُقدَّم معاذ عبد الرحمن من العلاقات العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة؛ محاور الاستخدام الآمن للإنترنت، وتحصين شبكات التواصل الاجتماعي، ومخاطر وإيجابيات التطبيقات الإلكترونية، والاختراقات، والنصب والاحتيال الإلكتروني، وطُرق الوقاية، ومحاور أخرى.

وفي هذا السياق، أشار الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. شادي الحلو أنَّ هذا اللقاء يأتي حرصاً من الوزارة على تطوير مهارات مُوظَّفيها، وتمكينهم من مواكبة المستجدات في عالم الأمان الرقمي، شاكراً جهاز الشرطة وطاقم العلاقات العامة في شرطة رام الله والبيرة على جهودهم التوعوية في هذا السياق.

من جانبها، أكدت رئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني أهمية هذا اللقاء؛ خاصةً على صعيد مواكبة المُستجدات الخاصة بالأمان الرقمي، بما ينعكس على أداء العمل في الوزارة.