الاحتلال يحتجز مواطنا ونجله ويقتحم بلدة الكرمل جنوب الخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مواطنا ونجله في مسافر يطا، كما اقتحمت بلدة الكرمل، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة المجلس القروي التي كان يستقلها برفقة نجله عند مدخل القرية، وأجبرته على إيقافها وسط الطريق، واستولت على مفاتيحها، مضيفا أن جنود الاحتلال أبلغوه أن احتجازه ونجله سيستمر لعدة ساعات، قبل مغادرتهم المكان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل شرق يطا، وانتشرت على الطرق الرئيسة، وأعاقت حركة المواطنين، قبل أن تستولي على مركبتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.