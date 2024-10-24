الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وطن: حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية من داخل المستشفى، أن آليات الاحتلال تطلق النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما يمنع جنود الاحتلال وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.