عمليات حزب الله: استهداف الاحتلال وآلياته عند الحدود.. قصف "نشريم" بصواريخ نوعية وصليات في العمق

وطن: نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، سلسلة من العمليات النوعية في عمق جيش الاحتلال، بالتزامن مع مواصلة استهداف تحركات وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وبنداء "لبيك ‌‏يا نصر الله"، وفي إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الخميس، قاعدة "نشريم"، جنوبي شرقي مدينة حيفا، بصواريخ نوعية. ‏

وشنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة "راموت نفتالي"، وأكدت في البيان إصابة أهدافها في ثكنة "راموت نفتالي" بدقة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مستوطنة "كرمئيل"، بعد ظهر اليوم الخميس، بصلية ‏صاروخية. ‏

وسبقها، قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية، عند الساعة الـ 12 وربع من بعد ظهر اليوم، لقاعدة "سنط جين"، وهي قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية، بين مستوطنة "نهاريا" ومدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة. ‏

استهداف تحركات جنود الاحتلال وتجمعاتهم عند الحدود

أمّا عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يواصل حزب الله تصديه لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف قوات ‌‏الاحتلال، أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأجبروها على التراجع.‏

وبصاروخ موجّه، استهدفت المقاومة دبابة "‏ميركافا" جنوبي بلدة عديسة، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وقبلها بفارق 5 دقائق، استهدفت أيضاً دبابة "ميركافا" في شمالي غربي البلدة، مؤكّدةً احتراق الدبابتين في كلتا الاستهدافين، وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح.‏

وبصلية صاروخية، استهدفت المقاومة عند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم، تجمعات ‏لجنود الاحتلال، الأول عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، والثاني في مستوطنة "مسكاف عام". ‏

‏وعند الساعة الـ12:00 من ظهر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، مشيرةً إلى أن عند تدخل دبابة "ميركافا" للإسناد استهدفها المقاتلون ما أدّى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها.

‏وفي الوقت ذاته، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية، تجمعاً لجنود ‏الاحتلال شرقي بلدة عيترون، بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.‏

كذلك، أعلنت المقاومة اليوم، عن استهداف مقاتليها مساء أمس، بصليات صاروخية، عدة تجمعات لقوات الاحتلال اثنين منهما في موقع المالكية، والثالث في مستوطنة "المنارة".

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر في جنوبي لبنان، أنّ المقاومة تواصل اشتباكاتها مع الاحتلال على عدد من المحاور في بلدات حدودية، كما أشارت إلى صلية صاروخية جديدة استهدفت قوات الاحتلال وتصاعد الدخان بين الطيبة وعديسة، كما تصاعد الدخان من محيط "مسكاف عام" بعد سقوط صواريخ فيها.

كما أفادت المصادر بوقوع اشتباكات عنيفة على محور العديسة - الطيبة - رب ثلاثين، يترافق مع قصف صاروخي للمقاومة يستهدف خطوط إمداد الاحتلال في المنطقة، وانطلاق صلية صاروخية جديدة في اتجاه إصبع الجليل.



"صفارات الإنذار لم تهدأ في الشمال وتسجيل إصابات مؤكّدة"

وبالتزامن مع استمرار عمليات حزب الله، وسائل إعلام عبرية أكّدت أنّ صفارات الإنذار لم تهدأ منذ الصباح، حيث تحدثت دوي صفارات الإنذار بشكلٍ متواصل في مستوطنات الجليل الأعلى، بالإضافة إلى "مرغليوت" و"مسكاف عام" و"المنارة" في إصبع الجليل، و"كريات شمونة" ومحيطها.

وتستمر المقاومة قصف مستوطنات الاحتلال، حيث تحدثت مراسلة الميادين عن انطلاق صليات صاروخية متتالية في اتجاه الأراضي المحتلة، حيث أُطلقت صلية صاروخية في اتجاه "كريات شمونة".

وتجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى دوي الصفارات في "كفار شماي" قرب ميرون غربي صفد.

وتحدثت القناة "الـ 12" العبرية، عن رصد أكثر من 100 عملية إطلاق من لبنان في اتجاه الجليل خلال 4 ساعات.

"يوم عصيب"

وتعليقاً على صواريخ حزب الله، قالت وسائل إعلام عبرية "واجهنا اليوم صباحاً عصيباً في الشمال وأضراراً جسيمة وإصابات بفعل عشرات الصواريخ".

وتحدث الإعلام العبري، عن هبوط طائرات مروحية تحمل جنوداً مصابين في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس المحتلة، كما تحدث عن إصابات من جراء سقوط صاروخ في الشيخ دنون في خليج عكا.

وعقب قصف "كرمئيل"، تحدث الإعلام العبري عن إصابة مباشرة لمنزل وتضرر 12 منزلاً آخرين من جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، كما تحدث عن نقل عدد من الإصابات من جراء سقوط صاروخ على مبنى هناك.

بينما قال إنّ الكهرباء انقطعت عن نحو 400 منزل في جميع أنحاء "حتسور هغليليت" بالقرب من "روش بينا" وصفد.

يُذكر أنّ حزب الله شنّ صباحاً هجوماً مكثفاً بعشرات الصواريخ على شمالي حيفا وصفد و"نهاريا" والجليل الغربي، بحيث دوّت صفارات الإنذار، بصورة متكررة، محققاً إصابات مباشرة، باعتراف وسائل الإعلام العبرية.

إلى جانب ذلك، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل 4 جنود في المعارك البرية عند حدود جنوبي لبنان، أمس الأربعاء، وتم نقل عدد آخر من المصابين إلى المستشفيات.