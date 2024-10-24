وزارة الاوقاف : أبوابنا مفتوحة أمام البدو لتنظيم انتفاعهم من الأراضي الوقفية ، ونعمل على توفير المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الوزارة

وطن: التقى ممثلون/ات عن مؤسسات مجتمع مدني صباح الأربعاء الموافق 23/10/2024 ممثلين/ات عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك في جلسة استماع تناولت مطالب البدو في الانتفاع والتصرف في الأراضي الوقفية التي يقيمون عليها ، وذوي/ذوات الإعاقة وحقوقهم الصحية والتشغيلية عقدت في مقر الوزارة برام الله .

و ضم وفد المؤسسات المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، الاتحاد العام لذوي الإعاقة، مركز الدفاع عن الحريات ، الملتقى المدني الدولي و وكالة مدى الإعلامية.

وطرح ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء عدداً من القضايا التي تهم البدو وتتصل بحقوق الحياتية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، أبرزها دور وزارة الأوقاف في حماية حقوق البدو في التصرف والانتفاع في الأراضي الوقفية المقام عليها التجمعات البدوية ، وفي هذا السياق أكد فضيلة الشيخ وفيق علاوي مدير عام الوعظ والإرشاد في الوزارة أن ابواب الوزارة مفتوحة أمام أهلنا في التجمعات البدوية للاستفادة من الانتفاع من الأراضي المقامة عليها هذه التجمعات من خلال تنظيم عقود إيجار لهم .

كما أكد علاوي بأن الوزارة تعطي اولوية لدعم وتعزيز صمود البدو في هذه التجمعات في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه .

وفيما يتعلق بملف الاشخاص ذوي/ات الإعاقة ، أكد علاوي بأن الوزارة تتجاوز بنسبة 5% التي أقرها قانون العمل الفلسطيني بشأن نسبة الموظفين من هذه الفئة في الوظائف بل إن الوزارة تجاوزت هذا الرقم لصالح هذه الفئة الهامة من المجتمع ، كما أكد بأن الوزارة اتخذت مؤخرا سلسلة من القرارات التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي/ات الاعاقة في وظائف معينة في الوزارة كالاشخاص " المكفوفين " حافظي كتاب الله بصرف النظر عن تأهيلهم العلمي " الدرجة الاكاديمية " حيث يتم توظيفهم مباشرة.

واتفق ممثلو الوزارة مع النقاشات التي دارت في الجلسة بأنه مطلوب من جميع الاطراف التعاون من اجل انصاف هذه الفئات في المجتمع المحلي ، وان العمل المجتمعي اساس ذلك من خلال الاستمرار في التنسيق والتعاون والتشاور في كل القضايا المشتركة .

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن مركز "مساواة" سيوجه رسالة الى وزارة الاوقاف حول الخدمات المطلوب توفيرها للبدو المقيمين على الأراضي الوقفية وبخاصة " الشوارع ، المراكز الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات الحيوية " لاتخاذ اللازم من قبل وزارة الاوقاف بصفتها المالكة لهذه الأراضي و بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لتوفير تلك الخدمات .

وعبرت مساواة عن شكرها لاهتمام كامل الدوائر ذات الصلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشاركتهم في جلسة الاستماع وإيجابية النقاش فيها والنتائج التي خلصت إليها .

ويشار الى أن جلسة الاستماع تأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .