عشرات الشهداء والجرحى جراء تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 15 مواطنا وجرح العشرات في بلدات: الخضر، وكفر تبنيت، وجويا، وقلاوية، في جنوب لبنان والبقاع.

كما استهدفت غارة للاحتلال مركبة مدنية في بلدة الكحالة في جبل لبنان أسفرت عن ارتقاء شهيدين، في حين شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة علمات قضاء جبيل.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينة صور، وبلدات: البيسارية، والمنصوري، والصوانة، وكفر شوبا، والسماعية، والشعيرية، والقليلة، وحداثا، والحلانية، وحاروف، وزبدين، ويحمر الشقيف، وعنقون، وبوداي، وطير حرفا، وحانين، ومعركة، وعيتا الشعب، وزوطر الشرقية، ودير سريان، وجباع، والخيام، وعيناثا، وكونين، والطيري، وبيت ياحون، وبرج الملوك، وبيوت السياد، وصديقين، ورشاف، والضهيرة، وحامول، وعلما الشعب، ومروحين، وراميا، وحومين التحتا، وكفر دونين، وبيت ليف، وجبشيت، ومجدلزون، ودير انطار، وتبنين، ودير قانون النهر، ورأس العين، وتول، وتلة حمامص، وسهل مرجعيون، في جنوب لبنان والبقاع.