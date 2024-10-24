شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مقر نادي خدمات المغازي

وطن: استُشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال مبنى خدمات المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال نادي خدمات المغازي الذي يؤوي نازحين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال مواطنين عند مفترق زايد شمال قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,847 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.