"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفين في غور الأردن وشمال فلسطين بالمسيّرات

وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراقشن هجومين على أهداف للاحتلال في غور الأردن وشمال فلسطين المحتلة باستخدام الطيران المسيّر.

وجاء في بيان "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

وفي بيان آخر قالت "المقاومة": "..هاجم مجاهدو المقاومة هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار العمليات في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".