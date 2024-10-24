الجبهة الديمقراطية: استهداف مكتب قناة الميادين لن يثنيها عن مواصلة دورها الرائد في نقل الرواية الحقيقية وإظهار جرائم الاحتلال

وطن: عبرت الجبهة الديمقراطية عن إدانتها واستنكارها لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مكتب قناة الميادين الفضائية بمدينة بيروت واصفة ذلك الاعتداء بمثابة جريمة ترتكب بحق وسائل الاعلام، بهدف ترهيب وإغلاق الشاشات التي توثق جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على لبنان وفلسطين والمنطقة.

ووجهت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه التحية للعاملين في قناة الميادين وكافة الاعلاميين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الصورة والحقيقة، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة هذه الجريمة وضرورة التدخل لوقف مسلسل الاعتداءات على وسائل الاعلام والصحفيين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمل الإعلامي .

ورأت الجبهة الديمقراطية أن هذا الاعتداء على قناة الميادين وما تمثله من صوت حر ومقاوم رافض لكل أساليب الترهيب والعدوان، لن يسكت صوتها، أو يطفىء صورتها، ولن يثني العاملين في القناة عن نقل الرواية الحقيقة وإظهار جرائم الاحتلال امام المجتمع الدولي وتعريته أمام العالم، وإظهار بطولات المقاومة وصمودها وتباثها في وجه العدوان ووقوفها الى جانب شعوبنا وقضاياها العادلة.