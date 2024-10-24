16 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

وطن: استشهد 16 مواطنا بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح، فيما استشهد مواطن آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرين في قصف الاحتلال منزل في منطقة معن شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,847 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.