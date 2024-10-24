مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب جنين

وطن: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في خربة مريحة قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين واستفزوهم في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون.

وأضاف، أن مستوطنين من مستوطنة "مابود وثان" المقامة على أراضي بلدة يعبد، يعتدون بشكل متكرر منذ قرابة 20 يوما على قاطفي الزيتون في خربة مريحة.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة هذا العام اعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها، وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.