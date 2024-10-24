الهيئة المستقلة تحذر من تحريض سلطات الاحتلال ضد صحفيين في قطاع غزة

وطن: تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من عمليات التحريض التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد ستة صحفيين من قطاع غزة يعملون لصالح قناة الجزيرة، واتهامهم صراحة القيام بأعمال وصفتها "بالعسكرية"، وهو ما تعتبره الهيئة تحريض خطير وصريح على حياة الصحفيين العاملين في الميدان خاصة في شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة.

وإزاء هذا الوضع الخطير الذي شهد سقوط أعداد كبيرة من الصحفيين الفلسطينيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنشر ونقل حقيقة ما يجري من جرائم في قطاع غزة منذ أكثر من عام، تدعو الهيئة المستقلة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة التدخل الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين والصحفيين وعائلاتهم.