اصابة 3 مستوطنين في نهاريا .. في تطور نوعي: حزب الله يطلق رشقة من 50 صاروخ في دقيقتين

وطن: أصيب ثلاثة مستوطنين جراء رشقة صاروخية أطلقت من لبنان واستهدفت منطقة نهريا ومحيطها في الجليل العربي.

وشوهدت عقب الرشقة الصاروخية مروحيات عسكرية إسرائيلية تقل مصابين من الجنوب اللبناني تحط في مستشفى "رمبام" في حيفا.

وقال جيش الاحتلال "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 09:51-09:53 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 50 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن سقوط باقي الصواريخ في المنطقة."

وقالت مصادر عبرية نقلا عن مصدر عسكري " للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين".

وعقب الرشقة الصاروخية التي استهدفت نهاريا، اطلق حزب الله رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة صفد.