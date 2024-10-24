صحفي سعودي لقناة "إسرائيلية": تقرير MBC يمثل موقف الحكومة السعودية

وطن: ظهر الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس على قناة "I24" الإسرائيلية، مدافعا عن تقرير قناة "إم بي سي" الذي وصف قادة حركة "حماس" بـ"الإرهابيين".

وقال الخميس مدافعا عن التقرير إن "السعودية صنفت حماس دائما على لائحة الإرهاب، علما أنها أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولا تغيير في الموقف السعودي".

وحول إغلاق مكاتب القناة في العراق، والجزائر، قال الخميس إنه قرار "يجسد افتقارا مؤسفا إلى الرؤية، هذه القنوات تسهم إيجابيا في الساحة الإعلامية".

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وشن الخميس هجوما عنيفا على الدولتين، قائلا "دعونا نرى تلك البلدات التي حظرت إم بي سي، كلا البلدين ليس لديه إعلام حر، وفيهما تأييد كبير لحماس والإخوان المسلمين وجماعات إرهابية أخرى".

وأضاف "عندما قالت "إم بي سي" إن حماس والسنوار مجرمون فإن ذلك حقيقة، كل العالم يصف السنوار بالمجرم بالنظر إلى ما فعله في 7 أكتوبر، فما فعلته القناة صحيح تماما".

وكانت قناة "إم بي سي" حذفت التقرير من كافة منصاتها، فيما قامت هيئة الإعلام في السعودية بتحويل المسؤولين عن نشر التقرير إلى القضاء لمخالفته سياسات المملكة.