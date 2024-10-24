الاحتلال يعتقل 200 مواطن في جباليا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من سكان جباليا وكثفت قصفها المدفعي والجوي لمناطق عدة في قطاع غزة، كما واصلت إجبار مئات العائلات على الخروج من مناطق الإيواء بشمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل 200 مواطن من منطقة جباليا منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة، زاعما انهم من حركة حماس.

وقالت مصادر طبية، إن 42 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الأربعاء، أغلبهم في شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.