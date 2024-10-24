الحزب الشيوعي الفلسطيني ينعى هاشم صفي الدين

رام الله - وطن: نعى الحزب الشيوعي الفلسطيني، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين.

وتوجه الحزب الشيوعي الفلسطيني في بيان وصل لوطن نسخة عنه "بأحر التعازي للشعب اللبناني ومقاومته، بقيادة حزب الله، إثر استشهاد القائد الكبير السيد هاشم صفي الدين ومجموعة من رفاقه الذين ارتقوا شهداء في عملية غادرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة المدنيين الأبرياء في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال الحزب في بيانه "إن هذه الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الفاشي تعكس مدى رعب العدو الصهيوني من قوة وإصرار المقاومة اللبنانية، والتي تلعب دوراً محورياً في التصدي للمخططات العدوانية الإسرائيلية - الأمريكية في إن تضحيات القادة المقاومين ستظل وقوداً لإرادة الشعوب الـ الحرة التي ترفض الخضوع للهيمنة المنطقة. والاحتلال".

واكد الحزب "أن هذه الجرائم لن تزيد المقاومة إلا صلابة وتمسكها بثوابتها، سواء في لبنان أو فلسطين، وأن دماء الشهداء ستظل رمزاً لتوحيد النضال ضد الاحتلال والاستعمار. كما يشيد الحزب بالروح القيادية التي تجسدها شخصيات مثل السيد هاشم صفي الدين، والتي تعكس الالتزام العميق بالدفاع عن قضايا الأمة".

وعبر الحزب "عن تقديره الكبير لموقف حزب الله الثابت في دعمه المستمر النضال الشعب الفلسطيني، مؤكداً على وحدة المصير بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدو. المشترك، ومواصلة النضال حتى تحقيق التحرير الكامل والاستقلال".