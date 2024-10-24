استشهاد 3 جنود لبنانيين جراء استهدافهم جنوب لبنان

وطن: اعلن الجيش اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عناصره في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما ادى لاستشهاد 3 جنود في صفوفه، بينهم ضابط.

وفي سياق العدوان المستمر، أفادت مصادر لبنانية في الجنوب بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على وادي برغز بعد غارات وقصف مدفعي على بلدة الخيام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منذ أيام آلية للجيش اللبناني على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء.

كذلك، أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق ارتقاء شهيدين وجرح 3 آخرين، في إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للجيش في بلدة كفرا في جنوبي لبنان.

واستشهد عسكري وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر في بلدة الطيبة- مرجعيون.

وأصيب عدد من جنود الجيش اللبناني من جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركزهم في البياضة جنوب لبنان.

المصدر:"الميادين"