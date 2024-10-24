الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت كلا من: سياف كمال أبو طعيمة، وحسين مصطفي الحسنية، ورامي جهاد الخطيب، وعبد الجليل الحسنية، ومصطفى محمد القصاص، والشقيقين محمد وعبد الله محمد رصرص، ونعمان عصفور من قرية الحدب، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، ودمرت محتوياتها، وحولت عددا آخر منها الى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق الميداني، بعد ان أجبرت أصحابها على اخلائها.

ومن بلدة دورا، اعتقلت تلك القوات عددا من المواطنين، عرف منهم: محمد موسى الحروب، ومحمد زياد عمرو، عقب تفتيش منزليهما.