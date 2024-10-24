برشلونة ينهي عقدة تفوق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وطن: أنهى برشلونة عقدة تفوق ضيفه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف، الأربعاء، على ملعب “لويس كومبانيس”، ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

الفوز هو الأول للبلوغرانا على العملاق البافاري منذ 2015، حيث كانت الغلبة دائما للفريق الألماني على مدار 6 مواجهات متتالية كان أبرزها الخسارة التاريخية في موسم 2020 بثمانية أهداف لهدفين في برشلونة.

اللقاء شهد تألق البرازيلي رافينيا الذي سجل 3 أهداف تاريخية “هاتريك” في الدقائق 1، و45، و56، في حين تكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف في الدقيقة 36، بينما سجل هدف البايرن، الإنكليزي هاري كين في الدقيقة 18.

بهذا الفوز، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين وخسارة، ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب العام، بينما تجمد رصيد الفريق الألماني عند 3 نقاط من فوز وخسارتين متتاليتين ليحتل المركز 23 .

وفي مباريات أخرى، أمطر مانشستر سيتي الإنكليزي شباك ضيفه سبارتا براغ التشيكي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها فيل فودين، والنرويجي إيرلينغ هالاند (هدفان)، وجون ستونز، وماتيوس نونيز من ركلة جزاء، في الدقائق 3، 58، 68، 64، 88 على التوالي.

ورفع “السيتيزنز” رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سبارتا براغ عند 4 نقاط في المركز 21.

وخطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا من مضيفه يونغ بويز السويسري بهدف دون رد سجله الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع “النيراتزوري” رصيده، بهذا الفوز إلى 7 نقاط محتلا المركز السابع، بينما بقى رصيد الفريق السويسري بدون أي نقاط بخسارته الثالثة تواليا، وفي المركز 35.

وتلقى أتلتيكو مدريد الإسباني خسارة مفاجئة بملعبه أمام ضيفه ليل الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف. سجل للفائز، الكوسوفي إيدون زيغروفا، والكندي جوناثان ديفيد (هدفان) في الدقائق 61، و74 من ركلة جزاء، و89، بينما سجل للخاسر الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 8.

ورفع فريق ليل، الذي فاز في الجولة الماضية على ريال مدريد أيضا، رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15، بينما تجمد رصيد الأتلتي عند 3 نقاط بعد تلقيه خسارته الثانية تواليا ليقبع في المركز 27.

وتلقى بنفيكا البرتغالي هو الآخر خسارة مفاجئة بملعبه أمام ضيفه فينورد الهولندي بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفائز الياباني أياسي يويدا، وأنتوني ميلانبو (هدفان) في الدقائق 12، و33، و2+90، بينما سجل للخاسر، التركي كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 66.

وتجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط بتلقيه خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ليحتل المركز 13، بينما رفع فينورد رصيد إلى 6 نقاط في المركز 16.

وحقق دينامو زغرب فوزه الأول في المسابقة بتغلبه على مضيفه سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد، سجلهما ساندرو كولينوفيتش وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقتين 49، و84.

ورفع الفريق الكرواتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز 22، بينما لا يملك الفريق النمساوي أي نقاط في المركز 34.