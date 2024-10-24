المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً شمالي فلسطين المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، هدفاً عسكرياً شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وتوعّدت بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

يأتي ذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لشعبي فلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت، أمس، عن 5 عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، طالت أم الرشراش (إيلات)، الجولان السوري المحتل ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.