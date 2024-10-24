عدوان إسرائيلي على دمشق.. شهيد و7 جرحى

وطن: كشف مصدر عسكري سوري، أنّ الاعتداء الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وكان الاحتلال قد نفذ عدواناً، استهدف مبنى سكنياً في حي كفرسوسة، وذكرت وسائل إعلام سورية أنّ سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف.

وكان الاحتلال قد استهدف سيارة مدنية في حي المزة السكني في دمشق، مساء الإثنين الماضي. وعليه، استُشهد بالعدوان مدنيان اثنان وأُصيب 3 آخرون، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، في الممتلكات الخاصة.

المصدر: الميادين