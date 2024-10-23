مقتل 4 جنود إسرائيليين في لبنان

وطن: ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 4 جنود قتلوا وأصيب 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان، في حين تم تسجيل إصابات بتل أبيب الكبرى أثناء الهرب إلى الملاجئ، بينما استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بـ11 غارة.

وكان حزب الله أعلن أن مقاتليه تصدوا لقوة من جيش الاحتلال تسللت إلى بلدة عيترون وأجبروها على التراجع، وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال.

كما أعلن الحزب أن مقاتليه تصدوا "لطائرة حربية ‏صهيونية ‏بصاروخ أرض جو، ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".‏

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثانية اليوم، وقال إنه تم رصد 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط، واعترض بعضها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة الطيران المدني توقفت في مطار اللد جراء الصواريخ التي اطلقت من لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن حزب الله لا يزال يمتلك القدرة على قصف تل أبيب الكبرى.

من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) إن طواقمها خرجت لتقديم العلاج الطبي لعدد (لم تذكره) من الأشخاص الذين أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 جنديا في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية تزامنا مع استمرار غاراته على مناطق متفرقة في لبنان.