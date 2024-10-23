عدوان إسرائيلي يستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عدواناً استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت، علماً بأنّ القناة كانت قد أخلته بداية العدوان على لبنان.

وإزاء ذلك، تحمّل الميادين الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحافي معروف، لقناة إعلامية معروفة.

وعقب العدوان، استنكر القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، العدوان على مكتب القناة، مشدداً على ما تقوم به الميادين من عمل رائد يكشف الحقيقة.

وأكد المرداوي، أنّ "القناة تسقط رواية المتصهينين، وأنّها قناة مقاتلة في مواجهة العدو، الذي يريد تغطية الحقائق، وتقديم روايات مضللة".



المصدر: الميادين