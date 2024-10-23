داعيةً إلى وقف النار في غزة.. "بريكس": ندين اعتداءات "إسرائيل" على لبنان وسوريا

وطن: أكدت مجموعة دول "بريكس" ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، معربةً عن إدانتها استهداف جيش الاحتلال العمليات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات في القطاع.

وفي بيان أصدرته القمة المنعقدة في روسيا، الأربعاء، أبدت "بريكس" دعمها منح فلسطين المحتلة عضويةً كاملةً في الأمم المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، أكدت دول المجموعة أنّها تعدّ قيام الاحتلال بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان خرقاً للتشريعات الدولية، معربةً عن إدانتها أيضاً استهداف "إسرائيل" المباني الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

وحثّت "بريكس" في البيان على استئناف جميع الأطراف الاتفاق النووي الإيراني، داعيةً إلى تعزيز "نظام عدم الانتشار وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

أما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فرحّبت دول "بريكس" بـ"مقترحات المساعي الحميدة بشأن التسوية الأوكرانية".

كما دعت إلى الإسراع في "تطوير واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة"، معربةً عن "قلق عميق إزاء التأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد العالمي والمجالات الأخرى"، ومؤكدةً دور المجموعة "الرائد في عملية تحسين النظام المالي العالمي".

يُذكر أنّ فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، بدأت الأربعاء في مدينة قازان الروسية، حيث وصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي عقدت بشكل موسّع.

وخلال اجتماع ضيّق عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع قادة المجموعة، أكد "وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب"، مشدداً على أنّ بلاده "تسعى لتعزيز مكانة بريكس في العالم، والتركيز على حل المشكلات العالمية والمحلية"، ومضيفاً أنّ دول المجموعة "تظهر مسؤوليةً في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال".