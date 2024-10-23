إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنبلة غاز باتجاه منزل المواطن إبراهيم عبد المجيد حمامرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط المنزل، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها.