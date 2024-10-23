ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2574

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 2574 شهيدا، بالإضافة إلى 12 ألف جريح.

وأفادت الوزارة في بيان، باستشهاد 28 شخصا وإصابة 139 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، تسجيل 74 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10849 اعتداء.

وأشار ياسين إلى فتح 1097 مركزا لاستقبال النازحين، منها 922 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، لافتا إلى استمرار حركة النزوح ووصول العدد الإجمالي للنازحين إلى 191503 نازحين (44247 عائلة) في مراكز الإيواء.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات على بلدات جباع، والخيام، ومنطقة حوش صور، والنبطية الفوقا، السريرة، ومنطقة وادي برغز.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت غارات على مدينة صور، ما تسبب بدمار هائل وأضرار جسيمة في المنازل والبنى التحتية والمباني والمحال التجارية والسيارات وغيرها في المدينة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.