شهداء معظمهم أطفال بقصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.