الرئيس يجتمع مع الرئيس الفنزويلي

وطن: اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

وأطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس الفنزويلي على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة في الشمال الذي يتعرض لمجازر وحشية وحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين.

وشدد الرئيس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأطلع الرئيس نظيره الفنزويلي على الجهود المبذولة من دولة فلسطين بدعم من التحالف الدولي الذي تم تشكيله مؤخرا، لتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدا استمرار المسعى الفلسطيني إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشكر الرئيس محمود عباس، الرئيس مادورو على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس، قد وصل مساء أمس، إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.