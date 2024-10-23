كتائب القسام تنعى صفي الدين وتشيد بدوره في اسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته

وطن: نعت كتائب عز الدين القسام، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هشام صفي الدين الذي اغتيل بقصف شنته طائرات الاحتلال قبل اسابيع في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت القسام في بيانها انها تنعى صفي الدين "الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية استهدفتهم في لبنان".

واشادت كتائب القسام بـ"دور الشهيد القائد هاشم صفي الدين في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة."