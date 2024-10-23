شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين بعد استهدافهما من مسيرة للاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استُشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون على الأقل في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال مدرسة الزهراء التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.