اليمن في تأبين مركزي للشهيد يحيى السنوار: لن نترك لبنان وغزة وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة

وطن: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن عبد العزيز بن حبتور أنّ موقف اليمن ثابت إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال بن حبتور خلال فعّالية تأبين مركزية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد يحيى السنوار، اليوم الأربعاء: "اليوم، نجدّد مواقف قائد الثورة منذ أول يوم لطوفان الأقصى بأننا لن نترك أهل غزة وحدهم، وسنعمل معهم بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف: "لن نترك هذا المحور حتى ينتصر، وهو جزء من رؤية ومبدأ اليمن وقائد الثورة".

من جهته، أكد رئيس حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي أن "الشهيد القائد يحيى السنوار هو من رسم خطوط السابع من أكتوبر، وحقّق انتصاراً كبيراً على الاحتلال، وكشف ضعفه الأمني والاستخباراتي، وأفشل مخططاته".

وأشار الرهوي إلى أن "اليمن تحت لواء قائدنا يواصل وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من دون تراجع أو انحياز، والقبضات على الزناد".

وكانت كلمة لممثّل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة قال فيها: "استشهاد قائدنا يعطينا الدافع للاستمرار ومواصلة الجهاد حتى نستعيد بلدنا وقدسنا، ونعيد أسرانا إلى أهلهم أعزاء، ونقضي على الكيان الصهيوني".

وأردف: "ترجّل القائد الشهيد يحيى السنوار بعد 6 عقود قضاها في السجون وخارجها، ولقي ربه رافعاً رأسه".

وأكد أن "المشاركة اليمنية فخر لليمن وإعلان برفض الخضوع والهوان للعدو الصهيوني وداعميه من أميركا ودول الغرب".