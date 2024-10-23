سرايا القدس لحزب الله: نرسم معاً بالدم والنار وحدة الساحات

وطن: وجّه مقاتلو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، أكدوا فيها وحدة الدم والمصير.

وخلال الرسالة قال قيادي في سرايا القدس لأخوة السلاح في حزب الله: "إننا نرسم معاً بالدم والنار في مشهدية بطولية وحدة الساحات"، متوجّهاً لهم بالقول: " جيش الاحتلال يصرخ وينزف من صليات صواريخكم التي تستهدف شمالي فلسطين المحتلة ووسطها".

وأضاف: "إننا نجهز على قادة الاحتلال وجنوده في جنوب فلسطين المحتلة".

كما تابع من داخل أحد أنفاق قطاع غزة أنّه "على العدو المجرم ألّا ينتظر منّا سوى القتال فالأرض لا تتسع إلا لأهلها"، مردفاً: "لن نساوم على حقوقنا ولن ننكسر، وحسمنا أمرنا بقتال الاحتلال حتى النفس الأخير".

وكشف القيادي في سرايا القدس أنّه "على الرغم من الحصار والقصف والظروف الأمنية إلّا أننا لم نتوقّف عن الإعداد والتجهيز تحت الأرض وفوقها".

وأضاف أننا "نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا جزء أصيل من محور المقاومة الوفي لفلسطين والمقدّسات"، معقّباً، بقوله: "تكامل في الأدوار ونسير بثقة وثبات نحو الهدف المشترك وهو القدس وفلسطين الحرّة".

وفي آب/أغسطس الماضي، بعثت المقاومة الفلسطينية، رسالة دعمٍ وشكر إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، بعد نحو 11 شهراً على بدء ملحمة "طوفان الأقصى"، نفّذ خلالها حزب الله العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.