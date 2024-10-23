وزير الصحة: الاحتلال يحرم أطفالنا في غزة من الحصول على الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال

وطن: قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد يحرم أطفالنا من الحصول على الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال.

وأضاف وزير الصحة في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أطفالنا والطواقم الصحية معرضون لخطر كبير يهدد حياتهم ويمنعهم من التنقل والتوجه إلى مراكز التطعيم.

وأكد أن الجرعة الثانية من اللقاح هامة وضرورية للوصول إلى المناعة الكاملة ضد مرض شلل الأطفال، ومنذ أيام تواصل وزارة الصحة جهوداً كبيرة ومناشدات عاجلة للمنظمات والمؤسسات الصحية الدولية، لضرورة التحرك وزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان والسماح للطواقم والأهالي بتطعيم أطفالنا.