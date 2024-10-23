الاحتلال يعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "التل"، في البلدة القديمة، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بعد انتهاء الدوام المدرسي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن اعتداء قوات الاحتلال خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة، فيما لاحقت عددا آخر من الطلبة.

وأشارت إلى أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة منذ بداية العام الدراسي الجاري على الطلبة، تمثلت في التضييق عليهم أثناء مغادرتهم مدارسهم وبعدها، علما أن مجمع المدارس يقع في البلدة القديمة بمحاذاة الشارع الاستعماري، وجدار الفصل والتوسع العنصري.

وفي وقت لاحق اندلعت، مواجهات في محيط المسجد الكبير بالبلدة، إذ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، تجاه المنازل والمواطنين، واعتدت على شاب بالضرب المبرح.