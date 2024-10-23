الهيئة المستقلة تدين مقتل رجل أمن في مدينة طولكرم وتطالب بمحاسبة المعتدين

وطن: تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة، حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في مدينة طولكرم، وأسفر عن مقتل رجل أمن من أفراد الشرطة، وترى أنه يشكل جريمة خطيرة وتهديداً كبيراً غير مسبوق لأمن وسلامة المواطنين، وأصحاب الواجب في القيام بالدور القانوني المناط بهم.

ووفقاً لمتابعات الهيئة، فإنه وعند الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024، في منطقة الحارة الشرقية بمدينة طولكرم، تعرضت قوة من الشرطة لإطلاق نار مباشر من قبل مطلوبين للعدالة على تهم جنائية، ما أسفر عن مقتل ملازم أول من أفراد الشرطة بعيار ناري في الرأس، وهو محمد أحمد صدقة 39 عاماً.

وتطالب الهيئة الجهات المختصة بضرورة القيام بالتحقيق الفوري في حادث إطلاق النار الذي وقع على خلفية انفلات أمنى من قبل خارجين عن القانون، وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ المقتضيات القانونية المتطلبة في تلك الجرائم.

وفي ذات السياق تؤكد الهيئة على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون ومدونات استخدام القوة أثناء قيامها بواجبها في حفظ الأمن وانفاذ القانون.