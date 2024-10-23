الاحتلال يستولي على مركبة ويحطم أخرى جنوب الخليل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة وحطمت أخرى في قرية الكرمل جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة مقر البركة بالقرية، واستولت على مركبة المواطن علي ربعي، وحطمت مركبة أخرى.

كما طارد الاحتلال عددا من مركبات المواطنين، وأطلق الرصاص الحي تجاهها.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية الطيارة على الشوارع والمفترقات الرئيسية بين التجمعات والقرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل، والاستيلاء على المركبات، والتدقيق في هويات المواطنين، وغيرها من الممارسات وعمليات الاعتقال والضرب والتخريب.