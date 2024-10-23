نابلس: مستوطنون يقتحمون موقع "برناط" الأثري على قمة جبل عيبال

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، موقع "برناط" الأثري فوق قمة جبل عيبال في نابلس.

وأفاد رئيس مجلس بلدي عصيرة الشمالية بسام صوالحة، بأن عددا من المستوطنيين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح، وتجمعوا فيها، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشار صوالحة إلى أن المستوطنين يدعون وجود "مذبح" فوق قمة جبل عيبال، في محاولة لفرض أمر واقع لأطماعهم الاستعمارية، مؤكدا أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة إقامة بؤرة استيططانية في المنطقة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت قبل شهرين طريقا قرب المنطقة بالسواتر الترابية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.