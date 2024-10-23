انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة بمطار اللد .. حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت"

وطن: أعلن حزب الله صباح اليوم أنه قصف بصلية صاروخية نوعية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب.

وسبق لحزب الله أن أعلن أكثر من مرة عن استهداف قاعدة غليلوت في منطقة رمات شارون، على بعد نحو 1500 متر من مدينة تل أبيب، والتي تعتبر العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية، وهي أكبر قواعد التنصت في إسرائيل، والمسؤولة عن التجسس والأمن السيبراني فيها.

وتضمّ القاعدة المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والمقر الرئيسي لأهم وحدات هذه الشعبة، وهما: الوحدة 8200 المسؤولة عن استخبارات الإشارات والأمن السيبراني، والوحدة 9900 المسؤولة عن الاستخبارات البصرية.

وأفادت إذاعة الاحتلال بسماع دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار اللد، في حين تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن تلقيه بلاغات جراء التدافع نحو الملاجئ.

وقال جيش الاحتلال إن صافرات الإنذار أطلقت في منطقة تل أبيب الكبرى وأنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان.

وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، كما أكدت اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

وبدوره قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ.