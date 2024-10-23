8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال شرق حي التفاح.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منطقة مخازن منصور بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما يواصل إطلاق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المنازل في منطقة الفاخورة.

ويواصل طيران الاحتلال المروحي إطلاق النار على مخيم جباليا شمال غزة، الذي يتعرض لحصار مشدد وقتل ودمار غير مسبوق منذ 17 يوما، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد مواطنان في استهداف الاحتلال مركبة مدنية على شارع صلاح الدين، قرب مفترق أبو هولي جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,718 مواطنا، وإصابة 100,282 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.