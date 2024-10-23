المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفَين للاحتلال في غور الأردن والجولان السوري

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الثلاثاء، أنّها هاجمت هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية أن العمليتين "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما وأكّدت المقاومة، الاستمرار في العمليّات وفي "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة، أعلنت عن عمليَتَين منفصلتين في فجر الثلاثاء، حيث استهدفت هدفَين حويَين في غور الأردن وطبريّا المحتلّة بواسطة الطيران المسيّر.