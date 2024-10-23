حزب الله يهاجم قاعدة "إلياكيم" جنوبي حيفا.. ويستهدف دبابات الاحتلال عند الحدود

وطن: بالتوازي مع مواصلة حزب الله عملياته ضدّ الاحتلال، أقرّ جيشه، بمقتل رائد في الاحتياط، وهو نائب قائد الكتيبة 9308، في معارك جنوبي لبنان، ومقتل آخر نتيجة إصابة مباشرة في "نؤوت مردخاي" من جراء صاروخ من لبنان، بينما أعلن مستشفى "زيف" الإسرائيلي في صفد المحتلة استقبال 14 جندياً إسرائيلياً، على الأقل، بجروح متفاوتة من جراء القتال في الشمال.

وفي العمليات التي أعلنها الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، فقد شنّت هجوماً جوياً عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، استهدف قاعدة "إلياكيم"، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، وذلك عند الساعة الـ6:55 من مساء الثلاثاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وأكدت المقاومة تحقيق المسيّرات أهدافها بدقة في هذه العملية، بينما أعلنت قصفها شركة "تاع" للصناعات العسكرية، في ضواحي "تل أبيب"، بصواريخ نوعية، في عملية نفّذتها الإثنين.

وأوضحت المقاومة أنّ هاتين العمليتين تأتيان في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

أما في العمليات التي يواصل حزب الله تنفيذها ضدّ قوات الاحتلال في القرى الجنوبية الحدودية، فإنّه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه عند أطراف بلدة الطيبة (عند الـ2:00 من بعد الظهر)، في أثناء تقدّم قوة لجنود إسرائيليين نحوها، الأمر الذي أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى عند أطراف الطيبة، استهدفت المقاومة "ميركافا" أخرى (عند الـ1:00 من بعد الظهر)، بصاروخ موجّه، أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح أيضاً.

وقصف حزب الله تجمعاً لجنود الاحتلال في الأطراف الشرقية للطيبة (عند الـ5:00 من بعد الظهر)، وآخرَين في أطراف بلدة مركبا (الأول عند الـ4:15 من بعد الظهر، والثاني عند الـ4:45)، بحيث استهدف كلاً منها بصلية صاروخية.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة مشاة إسرائيليةً بين الطيبة وعديسة، بصاروخ موجّه (عند الـ1:00 من بعد الظهر)، مصيبةً إياها بصورة مباشرة، بينما قصفت تحركات للجنود في المالكية، بصلية صاروخية (عند الـ10:00 مساءً).

في محيط "مسكاف عام"، استهدف حزب الله تجمعاً آخر لجنود الاحتلال بصلية صاروخية (عند الـ5:00 من بعد الظهر)، بعد استهدافه "ميركافا" بصاروخ موجّه (عند الـ4:45 من بعد الظهر)، الأمر الذي أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقبل ذلك، وتحديداً عند الـ3:00 من بعد الظهر، استهدف حزب الله دبابةً أخرى داخل "مسكاف عام"، بصاروخ موجّه، الأمر الذي أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح أيضاً بعد احتراقها.

كما استهدف تجمعاً للجنود في "مسكاف عام" أيضاً (عند منتصف الليل)، وآخر في مستعمرة "المنارة" (عند الـ10:30 مساءً)، بصليتين صاروخيتين.

إلى جانب ذلك، أسقطت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية في لبنان مسيّرةً من نوع "هرمز 450"، فوق بلدة جبشيت الجنوبية، حيث شوهدت وهي تحترق، بينما تصدّت لأخرى في منطقة الإقليم بصاروخ "أرض - جو"، وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية، في عمليتين متزامنتين عند الـ5:40 من بعد الظهر.

وقصف حزب الله أيضاً كلاً من مستعمرات "كريات شمونة" (عند الـ11:00 مساءً) و"كرميئيل" (عند الـ6:15 مساءً) و"شآر يشوف"، بصلية من الصواريخ.

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، التابعة لـجيش الاحتلال، والواقعة في شمالي غربي حيفا المحتلة، بصواريخ "نصر 2"، التي كشف حزب الله مميزاتها الإثنين.

يُضاف كل ذلك إلى استهداف حزب الله دبابتي "ميركافا"؛ الأولى عند أطراف عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، والثانية في أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة، ما أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

واستهدف أيضاً تجمعات لجنود الاحتلال عند مثلث زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة، شرقي عيتا الشعب، في خلة العساكر، موقع "البغدادي"، موقع "المرج" ومستعمرة "المنارة"، بالصواريخ، إضافةً إلى قصفه كلاً من "بيت هعميك" و"كريات شمونة".

كما قصف "حتسور"، قاعدة "ستيلا ماريس"، قبة "نيريت"، في ضواحي تل أبيب"، وقاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، في ضواحي "تل أبيب" أيضاً، بصليات من الصواريخ النوعية.

المصدر: "الميادين"