مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون ويهدمون غرفة زراعية في بيت لحم

وطن: قطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 100 شجرة زيتون، وهدموا غرفة زراعية جنوب شرق بيت لحم .

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مستوطنين قطعوا 100 شجرة زيتون في أراضي "جورة الخيل" بمنطقة وادي الحجار، تعود للمواطن جميل حسين كوازبة، القريبة من مستوطنة " اصفر" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية أن المستوطنين هدموا، كذلك، غرفة زراعية تعود للمواطن كوازبة، واستولوا على محتوياتها كافة.

ووفق تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن معاناة المزارعين في موسم قطاف الزيتون هذا العام، أشد قسوة من معاناة العام الماضي، بسبب إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، الأمر الذي يهدد بفقد معدلات أعلى من المحصول.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين اقتلعوا خلال الشهر الماضي 699 شجرة منها 694 شجرة زيتون في محافظات: الخليل، وسلفيت، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله والبيرة، وطولكرم.