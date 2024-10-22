شهداء في مجازر استهدفت عدة مناطق لبنانية.. وحصيلة العدوان الإسرائيلي ترتفع

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2546 شهيداً و 11862 جريحاً، موضحةً أنّ حصيلة اعتداءات الاحتلال، الإثنين، بلغت 63 شهيداً و234 جريحاً.

وفي مجازر ارتكبها الاحتلال في مناطق مختلفة، أكدت الوزارة ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 شخصاً من جراء الغارة "الإسرائيلية" على كسار الزعتر في النبطية، جنوبي لبنان.

وارتقى 5 شهداء أيضاً وجرح 10 أشخاص من جراء غارة شنّها الاحتلال على منطقة المعالي في بعلبك - الهرمل، وتحدثت مصادر لبنانية عن غارة "إسرائيلية" استهدفت بلدة النبي شيت جنوبي شرقي بعلبك.

وأكدت المصادر، ارتقاء 12 شهيداً وجرح عشرات آخرين في استهداف "إسرائيلي" لبلدة تفاحتا الجنوبية، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض.



وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المجزرة "الإسرائيلية" في منطقة الجناح في بيروت إلى 18 شهيداً، من بينهم أربعة أطفال، إضافةً إلى وقوع 60 جريحاً.

وأفادت المصادر ذاتها، بأنّ الاحتلال شنّ غارة استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أظهر توزّع عدد الضحايا من جراء الغارات "الإسرائيلية"، الإثنين، حسب المناطق.

فقد بلغت حصيلة العدوان على في الجنوب 24 شهيداً و 85 جريحاً، بينهم 3 شهداء و 21 جريحاً في النبطية،وفي البقاع سُجّل 7 شهداء و 5 جرحى.

إضافة إلى هؤلاء ارتقى في بعلبك الهرمل 11 شهيداً و أصيب 63 آخرين، وفي جبل لبنان وصلت الحصيلة إلى 18 شهيداً و 60 جريحاً.