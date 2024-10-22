7 شهداء جراء قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا

وطن: استشهد سبعة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة زيد بن حارثة التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي، حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,718 مواطنا، وإصابة 100,282 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.